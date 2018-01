Mercados: hoje é feriado nos EUA O mercado financeiro no Brasil não vai ter hoje o parâmetro das bolsas norte-americanas para se guiar. Hoje é feriado nos Estados Unidos, o Memorial Day, homenagem aos mortos da Segunda Guerra Mundial. Nos últimos três pregões da semana passada, a Bolsa de Valores de São Paulo já vinha mostrando um grau de independência. Na semana passada, a Bolsa paulista fechou com valorização de 1,51% contra uma perda de 5,47% da Nasdaq, bolsa eletrônica norte-americana que reúne empresas de tecnologia e informática, incluindo as companhias ligadas à Internet. Este descolamento de comportamento, no entanto, ainda não se configura como uma tendência. O mercado financeiro no Brasil continua muito dependente dos acontecimentos nos Estados Unidos, e sujeito a fortes oscilações (volatilidade). Hoje, no entanto, o mercado brasileiro vai caminhar apenas por si. Analistas recomendam compras de ações com cautela, para quem puder escolher bem os papéis e ficar nos investimentos no longo prazo, sem pressa de ganhar nem medo de perder. Afinal, não se deve esquecer que as desvalorizações fortes do mercado acionário podem ainda estar longe de terminar. A Nasdaq já perdeu 36,5% de seu valor desde seu pico em 10 de março deste ano. E a Bovespa caiu 23% desde o pico de 27 de março. Não há como prever neste momento se a tendência de queda já passou. A maioria dos analistas é cautelosa neste momento. Fatores externos Dos fatores externos que estão pesando no mercado brasileiro, é importante destacar a alta dos juros nos Estados Unidos, para combater pressões inflacionárias neste País, e a crise fiscal que vive a Argentina. O banco central norte-americano tem subido as taxas de juros para conter pressões inflacionárias no País, fruto do excesso de aquecimento da economia. Os indicadores começam a sinalizar que este aquecimento estaria diminuindo, mas ainda não é possível saber se os juros devem subir mais. A estimativa de parte do mercado é que as taxas subam nos próximos meses do atual patamar de 6,5% ao ano, podendo chegar a 7,5% ao ano. Naturalmente, um aumento de juros nos Estados Unidos prejudica o Brasil. Diminuindo o nível de atividade nos Estados Unidos, o Brasil exporta menos. Além disso, com os juros mais altos, parte dos investidores leva seu dinheiro para os títulos norte-americanos, prejudicando o Brasil pela saída de capitais, que desvaloriza os ativos brasileiros, como as ações, e puxa o preço do dólar para cima. É por conta deste receio que o governo brasileiro mantém os juros elevados, em 18,5% ao ano (taxa básica Selic). Do lado da Argentina, o País deve anunciar hoje um pacote fiscal entre US$ 600 milhões e US$ 1,5 bilhão, de cortes de gastos, para conseguir cumprir a meta do acordo com o Fundo Monetário Internacional. Existe receio de que a Argentina não cumpra o acordo, prejudicando a imagem também do Brasil, da mesma forma que uma recessão mais forte lá não deixará de afetar o desempenho brasileiro. Juros e dólar Os juros nos últimos dias da semana passada também cederam um pouco, revertendo a tendência anterior de alta. De qualquer forma, as taxas ainda estão muito caras. Os títulos swap de um ano, prefixados, pagavam taxas de 21,74% ao ano, com base em 252 dias úteis, na última sexta-feira, bastante acima da taxa básica de 18,5% ao ano. Considerando que a tendência dos juros deve ser de queda, por conta do maior controle da inflação, a taxa do swap está claramente indicando o receio que o mercado tem dos efeitos das oscilações internacionais. Diante de quadro de risco, os investidores exigem juros maiores. Por conta desta pressão dos investidores, o governo cancelou novamente para esta semana a venda de títulos públicos prefixados, evitando ter que pagar juros mais altos para cobrir esta incerteza. Os investidores exigem juros mais altos nos papéis prefixados, em momentos de crise. O dólar, por sua vez, está em patamar considerado de bom preço pelos analistas, na casa de R$ 1,85. Na última sexta-feira, o dólar oficial fechou em R$ 1,8455. Apesar disso, a taxa pode até subir, em momentos de maior instabilidade. Mas não há horizonte, salvo um agravamento da crise internacional que ainda não está previsto, expectativa de que o dólar suba muito. Alguns analistas falam que a cotação pode chegar em R$ 1,90, mas este preço não deve se sustentar. Como investimento, neste momento, o dólar não está mostrando fôlego. Será mais fácil ganhar nas aplicações de renda fixa, que estão com juros altos. Para médios e pequenos investidores, a melhor recomendação são os fundos de investimentos. Os chamados DI acompanham as oscilações de juros, por serem pós-fixados, e, por isso, são mais seguros que os prefixados (chamados apenas de renda fixa).