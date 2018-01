Mercados: incertezas ainda predominam Pouco entusiasmo com o novo pacote de ajuda do Fundo Monetário Internacional (FMI) ao Brasil. Foi esta a reação dos mercados durante toda a manhã. O dólar registrou queda, mas ainda mantém-se em níveis bastante elevados. Há pouco, estava cotado a R$ 2,4600 na ponta de venda dos negócios, com baixa de 1,80%. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera com leve alta de 0,70%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagam juros de 24,710% ao ano, frente a 25,430% ao ano registrados na sexta-feira. O empréstimo do FMI ao Brasil veio acompanhado do sentimento de que o Fundo abandonou a Argentina à sua própria sorte ao liberar apenas uma antecipação de recursos de US$ 1,25 bilhão ao país vizinho. Apesar dos pedidos do governo de ajuda suplementar, que segundo os jornais argentinos de hoje poderia chegar a US$ 6 bilhões, os EUA não parecem dispostos a socorrer a Argentina. No Brasil, há muitas incertezas sobre até que ponto o pacote será capaz de diminuir a instabilidade nos mercados em uma situação de piora total na Argentina - leia-se calote da dívida. Os investidores também aguardam a divulgação dos detalhes do novo acordo com o Fundo, que deverão ser conhecidos apenas amanhã. Situação argentina é cada vez pior A visita do sub-secretário do Tesouro norte-americano a Buenos Aires, na semana passada, John Taylor, reforçou a avaliação de que será muito difícil a Argentina conseguir uma ajuda adicional enquanto não apresentar melhora fiscal. De acordo com a imprensa argentina, Taylor teria dito que para receber dinheiro novo o país precisa aumentar a arrecadação e provar durante três meses que seria capaz de cumprir com sucesso sua política de déficit zero. Pelos últimos números referentes à arrecadação fiscal e vendas no varejo, a Argentina tem registrado sucessivas quedas na arrecadação. Em julho, por exemplo, a perda foi de 8,7%. E essa situação parece estar longe de mudar. Consultores argentinos não acreditam em aumento da arrecadação até o final deste ano. Segundo analistas ouvidos pela correspondente em Buenos Aires, Marina Guimarães, para cumprir a meta de déficit zero o governo terá de aumentar de 13% para 25% a 30% o corte de salários e aposentadorias. Esses mesmo analistas reconhecem, no entanto, que não há clima no país para arrochar ainda mais os salários, o que poderia provocar uma convulsão social grave. A deterioração de expectativas em relação à Argentina não dá trégua. Esta manhã a taxa de risco do país voltou a subir e se manteve acima de 1.600 pontos base (veja mais informações sobre taxa de risco no link abaixo). Investimentos Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.