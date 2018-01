Mercados: incertezas na Argentina aumentam A Argentina continua no centro das atenções dos investidores. A dificuldade do país em alcançar o déficit zero esbarra agora em questões políticas. No final de semana, o ministro da Economia da Argentina, Domingo Cavallo, deixou claro que o governo Fernando De la Rúa terá dificuldades em repassar dinheiro às províncias. Pela lei co-participação vigente no país, as províncias recebem mensalmente US$ 1,36 bilhão - valor que é dividido entre elas. Segundo apurou o correspondente Ariel Palacios do jornal O Estado de S. Paulo, Cavallo afirma que "não dá para repartir o que não existe" e acrescenta que apenas o que for arrecadado será partilhado. Ou seja, muitas províncias podem ter dificuldades em honrar suas dívidas, já que este dinheiro era dado como certo nas contas de cada uma delas. A expectativa de parte dos analistas é que uma séria de calotes em províncias pode estar muito próximo. Exemplo disso já aconteceu na semana passada, quando a província Santiago del Estero informou que atrasará o pagamento de alguns de seus compromissos. Isso fez com que a agência Fitch colocasse o rating (classificação) da dívida de longo prazo desta província em observação para possível rebaixamento. O valor da dívida postergada é de cerca de US$ 4 milhões. Veja mais informações sobre a situação argentina no link abaixo. Veja os números do mercado financeiro Há pouco, o dólar estava cotado a R$ 2,5610 na ponta de venda dos negócios - alta de 0,51% em relação aos últimos negócios de sexta-feira. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera com queda de 0,58%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - opera com alta de 0,10%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - registra alta de 0,07%. Os principais títulos da dívida argentina (FRBs) estavam cotados a 75,500 centavos por dólar, com queda de 0,33%. Já os principais papéis da dívida brasileira (C-Bonds) são vendidos a 72,250 centavos por dólar, com queda de 0,26% em relação aos últimos negócios de sexta-feira. Investimentos Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado e as perspectivas para os mercados nesta semana.