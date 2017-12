Mercados: incertezas prevalecem novamente A recuperação das cotações dos últimos dias foi revertida ontem por causa das incertezas do cenário. Os investidores já apostavam no sucesso das medidas do governo argentino para zerar as necessidades de captação de recursos no mercado. O otimismo também foi grande com o pacote brasileiro de prevenção do contágio da crise no país vizinho. Agora, falta a confirmação das expectativas. De qualquer maneira, as incertezas do cenário no médio e longo prazo favorecem as oscilações. O Senado argentino está oferecendo mais resistências à aprovação do pacote de ajuste fiscal do que o governo gostaria. A própria base aliada - minoritária - não está dando apoio incondicional ao presidente Fernando de la Rúa. E o esperado anúncio dos termos da troca de parte dos títulos da dívida interna com vencimento de curtíssimo prazo por papéis de prazo mais longo também não veio ainda. Enquanto isso, voltou a pesar o fato de que a situação fiscal argentina é muito grave, e que talvez nem o pacote atual seja capaz de eliminar o déficit. O governo também divulgou o adiantamento de impostos a pagar em 2002 de algumas empresas mediante juros de 9% ao ano. Mas o choque recessivo dos cortes é certo, e a economia mais lenta significa menor arrecadação de impostos. Assim, o déficit pode manter-se por falta de receita, mesmo com todo o sacrifício fiscal. A opinião predominante é de que nenhum ajuste será suficiente, pois as obrigações externas do país nos próximos anos exigem crescimento econômico vigoroso. Por outro lado, o governo insiste na paridade do peso com o dólar. Como 60% das dívidas do país - 95% das dívidas do governo - estão denominadas na moeda norte-americana, é compreensível que se evite a desvalorização do peso, já que uma eventual alta do dólar implica crescimento da dívida. Mas o câmbio está excessivamente valorizado, prejudicando a competitividade dos produtos argentinos, e, portanto, dificultando a retomada do crescimento. Brasil não está em situação confortável No Brasil, o governo está se movimentando para evitar o contágio da crise argentina. O mercado já espera a renovação do acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI) para garantir a cobertura das obrigações externas do País no ano que vem. Não devem surgir muitos problemas nas negociações, mas a retração dos mercados mundiais começa a preocupar. Especialmente por causa das grandes necessidades dos países emergentes num cenário de escasseamento de investimentos. Internamente, ainda há outras fontes de incertezas. A principal é a crise de energia, que anda meio esquecida. A princípio, os mercados já reagiram a essa adversidade, mas uma prorrogação do racionamento ou introdução dos apagões induzidos por falta de chuvas, por exemplo, pode ter sérios efeitos sobre a economia. E, crescentemente, as eleições de 2002 passarão a afetar os negócios. Quanto maiores as chances de ruptura do atual modelo econômico, maior será o nervosismo dos investidores. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.