Mercados: influência positiva de Nova York Os mercados mantêm a cautela com as incertezas no cenário político interno e externo. Mas, nesta terça-feira, alguns fatores positivos reduziram o pessimismo nos negócios. Para a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), o comportamento das bolsas norte-americanas teve influência positiva. Às 14h30, a Bolsa estava em alta de 1,46%. No mercado cambial, o dólar é vendido a R$ 2,3170, em queda de 0,22%. Em Nova York, os bons resultados divulgados por gigantes como Coca-Cola, Johnson & Johnson, General Motors, Philips, Texas Instruments Inc., Novellus e Sprint PCS vieram acima das projeções dos analistas, confirmando a recuperação da economia norte-americana no primeiro trimestre. Os resultados foram comemorados pelos investidores. O Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - estava em alta de 1,77%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - registrava alta de 2,95%. Reunião do Copom começa hoje Para o mercado de juros, a expectativa fica por conta da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que começa hoje e define amanhã o rumo da Selic, a taxa básica de juros da economia, atualmente em 18,5% ao ano. Entre analistas, ainda há muitas dúvidas a respeito de quais argumentos prevalecerão na decisão sobre política monetária. Há justificativas tanto para a estabilidade quanto para o corte, segundo eles e, por isso, não há uma posição unânime. O principal foco de dúvida é, sem dúvida, o rumo do preço do petróleo e suas conseqüências sobre a inflação doméstica. A alta do petróleo, que provocou um reajuste da gasolina quando estava perto da casa de US$ 28 o barril, já está cotado um pouco abaixo de US$ 25. Mas ainda pode ser considerado um nível preocupante, já que as projeções traçadas pela equipe econômica para a inflação consideravam o petróleo perto da casa dos US$ 23. Além disso, o cenário internacional ainda é conturbado e não afasta as chances de novas altas do preço do petróleo. No Oriente Médio, não houve até o momento sinais claros de acordo entre Israel e os palestinos. Na Venezuela, embora o discurso de Hugo Chávez seja mais ameno depois da retomada do poder, há uma certa insegurança em relação à produção do petróleo. Nos negócios entre investidores, as taxas demonstram que a aposta é de uma redução da Selic. Os contratos de DI futuro com vencimento em maio, negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) pagam juros de 18,320% - estável em relação ao fechamento de ontem. Já os contratos com vencimento em junho apresentam taxa de 18,290% ao ano, frente a 18,310% ao ano negociados ontem. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.