Mercados influenciados por Argentina e energia As incertezas em relação à situação argentina e ao racionamento de energia no Brasil foram os principais motivos para a apreensão dos investidores durante a manhã. No mercado de câmbio, a alta da moeda norte-americana foi reflexo desse cenário. No meio do período, a cotação do dólar atingiu R$ 2,3120. Há pouco, o dólar era vendido a R$ 2,3050 - alta de 0,83% em relação aos últimos negócios de sexta-feira. Em relação à Argentina, os investidores estão cada vez mais inseguros quanto às condições da operação de troca da dívida argentina de curto prazo por papéis com vencimento mais longo. Há semanas o governo do país vizinho vem anunciando que espera por uma queda na taxa de risco do país para que a operação seja formalizada, o que não acontece, devido às próprias incertezas que os investidores têm. No mercado de juros, as taxas também demonstram as incertezas dos investidores. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagam juros de 22,900% ao ano, frente a 22,400% ao ano registrados na sexta-feira. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera em queda de 1,77%. Falta de energia O problema de falta de energia no Brasil também preocupa os investidores. A expectativa fica por conta do plano de racionamento que deve ser apresentado pelo governo, em detalhes, no dia 23 de maio. Até lá, segundo analistas, é muito prematuro fazer cálculos para avaliar o impacto negativo desse problema na economia. Mas já se sabe que eles serão muitos - queda na produção das indústrias, uma possível pressão de alta sobre a inflação, devido ao menor fluxo de recursos para o País e oferta menor, redução dos postos de trabalho, situação desfavorável para o crescimento econômico brasileiro etc.