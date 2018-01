Mercados influenciados por muitas incertezas A situação econômica da Argentina e o temor de uma desaceleração mais forte da economia norte-americana são os dois fatores que mais pesam no mercado financeiro brasileiro atualmente. Internamente, os analistas acreditam que, com a proximidade das eleições presidenciais em 2002, a instabilidade aumente, caso a oposição ocupe a liderança nas pesquisas de opinião. Em relação à Argentina, começa a aumentar a expectativa dos investidores de que o Fundo Monetário Internacional (FMI) aprove uma ajuda adicional em torno de US$ 6 bilhões a US$ 9 bilhões. De qualquer forma, os analistas consideram que esta medida não resolve a crise do país vizinho e não o livra do risco de desvalorização do peso e declaração de moratória. Nos Estados Unidos, foi divulgada hoje a inflação ao produtor (PPI) referente ao mês de julho, uma queda de 0,9%. Trata-se da maior baixa em oito anos. A previsão média dos analistas, segundo pesquisa da Dow Jones, era de uma retração de 0,4% nos preços, o que significa que a economia do país pode estar desaquecendo de maneira mais forte do que o esperado. Os investidores reagem mal em relação às incertezas para a economia norte-americana. No acumulado do ano, até ontem, o índice Dow Jones - que mede a valorização das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - está em queda de 4,53%. Já a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas do setor de tecnologia e Internet - acumula uma baixa mais forte, de 20,53%. Em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo hoje, o presidente mundial do BankBoston, Henrique Meirelles, disse que vê boas chances de o Banco Central dos Estados Unidos (Fed) evitar a recessão nos EUA, mas não descartou os riscos. Segundo ele, se presidente do Fed, Alan Greenspan, tiver errado e não evitar a recessão nos EUA, aí o Brasil também entra em recessão e vai ser difícil social e politicamente (veja mais informações no link abaixo). Veja como estão os mercados Sem fatos novos em relação à Argentina, ou seja, sem a certeza de que o FMI vá liberar mais recursos para o país vinho, os investidores reagem à decisão da agência de classificação de risco Standard & Poor´s, que alterou ontem a perspectiva do rating (classificação) soberano do Brasil de estável para negativo. A gência também alterou o rating de diversas empresas brasileiras. O dólar comercial está cotado a R$ 2,4910, com alta de 0,97%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagam juros de 24,090% ao ano, frente a 23,740% ao ano ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera com queda de 0,49%. O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires está em queda de 1,09%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - registra baixa de 0,71%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - opera com queda de 2,10%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.