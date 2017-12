Mercados: instalação da CPI preocupa O receio da instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), assim como os leilões de títulos realizados pelos governos argentino e brasileiro, concentraram as atenções dos investidores durante a manhã. Os investidores continuam a demonstrar cautela diante dos fatos internos e externos. Em relação à CPI, operadores disseram que o suposto envolvimento do ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, em desvios de recursos da Sudene aumenta a possibilidade de instalação da Comissão. A oposição planeja entregar o requerimento para a instalação da CPI à presidência do Congresso amanhã. Já o leilão de papéis no Brasil representou a primeira oferta de títulos prefixados ao mercado, desde a piora do cenário argentino. O governo brasileiro conseguiu negociá-los com taxa de 20,41% ao ano. Analistas esperavam juros entre 20,42% e 20,48% ao ano. O resultado sinaliza uma menor oscilação das taxas. Porém, os juros continuam ainda muito elevados, se comparados com a taxa básica de juros (Selic), que está em 16,25% ao ano. Na Argentina, conforme apurou a correspondente Marina Guimarães, no leilão de Letras do Tesouro (Letes), os papéis foram negociados a uma taxa de 12,44% ao ano. O consenso estava entre 11,5% e 12,5% ao ano. O governo argentino esperava que a taxa ficasse abaixo de 12% ao ano. Os investidores continuam na expectativa do anúncio das condições de troca dos papéis da dívida do país de curto prazo por títulos com vencimento mais longo. Mas a efetivação da operação só deve sair em junho. Como está o mercado A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera com queda de 0,90%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagam juros de 21,350% ao ano, frente a 21,250% ao ano registrados ontem. O dólar comercial para venda está cotado a R$ 2,2350, com alta de 0,47%, em relação ao fechamento de ontem. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - opera com queda de 0,71%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - está em queda de 0,01%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.