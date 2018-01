Mercados: investidores aguardam decisão do FED Os investidores aguardam a nova tendência para as taxas de juros nos Estados Unidos, que será definida na reunião do banco central do país (FED), nos dias 30 e 31 de janeiro. As operações no mercado futuro já sinalizam que os investidores aguardam um corte de 0,5 ponto porcentual. Analistas consideram que, caso o corte seja menor do que esse, a reação dos investidores, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, pode ser pessimista, ou seja, queda das bolsas e alta das taxas de juros. No Brasil, com a confirmação de uma quadro econômico estável, com estabilidade dos índices de inflação e controle das contas públicas, um corte menor das taxas de juros norte-americanos não deveriam reverter a tendência positivas para os mercados. Porém, os analistas consideram que o fato negativo, mas em parte esperado, de um eventual corte de juros de 0,25 ponto porcentual, pode ser usado para realização de lucros, ou seja, os investidores aproveitam para embolsar ganhos conseguidos na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), provocando uma baixa no mercado acionário. Veja a abertura do mercado financeiro A Bovespa opera em alta de 0,16%. O dólar comercial está cotado a R$ 1,9770 na ponta de venda dos negócios - alta de 0,10% em relação aos últimos negócios de sexta-feira. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - começam o dia pagando juros de 15,500% ao ano, frente a 15,490% ao ano registrados na sexta-feira.