Mercados: investidores não abandonam cautela O mercado financeiro começa o dia sem fatos novos que provoquem alguma reação mais significativa no início dos negócios. Permanecem no cenário as incertezas em relação ao racionamento de energia e seus reflexos na economia brasileira, as incertezas em relação à capacidade da Argentina de retomar o crescimento econômico e o desenrolar do processo eleitoral para presidente em 2002 no Brasil. O dólar comercial abriu em alta e há pouco estava cotado a R$ 2,3720 na ponta de venda dos negócios - alta de 0,55% em relação aos últimos negócios de sexta-feira. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera com queda de 0,10%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagam juros de 20,510% ao ano, frente a 20,250% ao ano registrados na sexta-feira. A renúncia dos ex-senadores Antônio Carlos Magalhães (PFL-BA) e José Roberto Arruda (sem partido-DF) diminuíram a instabilidade no mercado financeiro provocada pelos fatos políticos. Porém, com as últimas notícias veiculadas pela imprensa no final de semana em que o presidente do Senado Jader Barbalho é acusado de participar de transações ilegais, o cenário político pode ganhar força novamente. Sob esse aspecto, a preocupação dos investidores é de que a imagem do presidente da República fique ainda mais prejudicada, abrindo espaço para a eleição de um candidato de oposição em 2002. Em função do problema de racionamento de energia, essa hipótese já é fortemente considerada pelos analistas e investidores. O que mais se teme em relação à eleição de um candidato de oposição é que a política econômica do País seja totalmente alterada. Os investidores vêm nesse cenário um risco, já que não se sabe qual seria o caminho adotado pela oposição para governar. Estados Unidos atraem atenções nessa semana Em uma semana de poucos negócios no Brasil, em função do feriado na quinta-feira, os investidores estarão atentos aos números da economia norte-americana que serão divulgados nessa semana. O principal deles sai na sexta-feira. Trata-se do índice de preços ao consumidor (CPI), que revela a inflação aos consumidores do país. O número gera expectativa já que, para evitar um processo recessivo, o banco central dos EUA (Fed) vem reduzindo a taxa de juros do país desde o início do ano. Porém, segundo os analistas, esse corte na taxa deve ser feito de maneira criteriosa e gradual para que o controle da inflação não seja comprometido.