Mercados já esperam acordo no fim de semana Hoje foi anunciado que os termos do novo acordo argentino com o Fundo Monetário Internacional (FMI) serão divulgados no final de semana. Com isso, as cotações refletiram ligeiramente uma melhora na percepção do cenário. É grande a expectativa do mercado pelas condições que o Fundo exigirá do país, já que a resistência à concessão de novos créditos foi grande. A Argentina já recebeu US$ 40 bilhões de organismos internacionais, governos estrangeiros e bancos privados em dezembro de 2000. Acredita-se que o pacote de ajuda financeira será condicionado a medidas de reestruturação econômica severas, embora nada ainda tenha sido adiantado, além, é claro, da implementação do plano de eliminação imediata do déficit fiscal. De qualquer forma, é certo que a Argentina ainda terá um caminho longo e tortuoso até reconquistar a confiança dos mercados e do público, revertendo a depressão econômica, que já dura mais de três anos. No Brasil, a má notícia é que o PIB do segundo trimestre de 2001 caiu mais do que o esperado. Assim, as projeções dos principais economistas já estão sendo revistas. A maioria fala em crescimento abaixo de 2% para o ano, um resultado bastante fraco. As causas apontadas para a queda de 0,99% sobre o 1º trimestre são a crise energética e a alta dos juros. O resultado traz ainda mais pessimismo aos negócios, principalmente na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). Fechamento dos mercados O dólar comercial para venda fechou em R$ 2,4920, com queda de 0,95%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - fecharam o dia pagando juros de 24,230% ao ano, frente a 24,720% ao ano ontem. A Bovespa fechou em queda de 1,24%. O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires fechou em alta de 3,24%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou em queda de 0,64%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - fechou em queda de 2,32%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.