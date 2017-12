Mercados: leilão de cambiais segura o dólar A Argentina voltou a assustar os investidores hoje, assombrando vários mercados emergentes, em especial o Brasil. O dólar disparou na abertura, atingindo a máxima de R$ 2,5600, mas a queda recuou para R$ 2,5000 às 15 h depois do leilão de títulos cambiais promovido pelo Banco Central. O leilão já estava previsto, mas o prazo dos papéis foi antecipado para 2002, mais aceitável para os investidores. Com isso, os demais mercados também apresentaram recuperação em relação ao pânico da manhã. Veja os números abaixo. Um dia após o leilão de títulos que revelou a baixa credibilidade do governo, os juros argentinos voltaram a disparar e a precepção do mercado é que o país está no limiar de um colapso. A Bolsa de Buenos Aires despencou pela manhã, enquanto os títulos da dívida externa argentina eram negociados no mercado secundário com declínios significativos. Surgem rumores de um novo programa de rescalonamento da dívida de curto prazo, o que freou um pouco o pessimismo dos investidores. No início da tarde, os principais executivos dos grandes bancos que operam na Argentina foram convocados pelo secretário de Finanças, Daniel Marx, para uma reunião às pressas no ministério de Economia. O assunto seria a troca de títulos com vencimento em um ano por outros de prazo mais longo. O movimento poderia adiar uma crise aguda para depois das aguardadas eleições legislativas de 14 de outubro. Além da operação com os papéis da dívida, a Argentina também tenta um forte corte nos gastos do governo, mas o mercado está cético por causa da tensão política, agravada pela campanha eleitoral e por mais de três anos de recessão. Dólar pode subir a R$ 3 se Argentina quebrar A reação do mercado brasileiro foi nervosa, dada a expectativa de moratória da dívida e desvalorização do peso no país vizinho. É uma questão de tempo para a maioria. Pode ser atenuada pelo improvável corte de gastos públicos e escalonamento da dívida, mas parece cada vez mais inevitável. Cogita-se que, se o colapso ocorrer, o dólar subiria para algo entre R$ 2,70 e R$ 3, recuando num período entre 30 e 60 dias. Abertura dos mercados Às 15h15, o dólar comercial para venda estava cotado em R$ 2,5150, com alta de 0,92%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano -pagavam juros de 27,200% ao ano, frente a 27,095% ao ano ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) já operava em queda de 0,34%. O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires apontava em queda de 5,11%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - operava em alta de 0,36%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - estava praticamente estável, em queda de 0,04%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.