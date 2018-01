Mercados ligeiramente otimistas com acordo Conforme previsto, a reação dos mercados ao pacote aprovado pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) para o Brasil foi positiva, mas cautelosa. O FMI liberou US$ 15 bilhões para isolar o País de um eventual colapso argentino. Como a primeira parcela, disponível já em setembro, é de US$ 4,6 bilhões, cresceu a percepção de que o próprio fundo avalia a possibilidade de um desfecho traumático no país vizinho no curto prazo. Mas ainda predomina a cautela. Afora a retórica de apoio, para a Argentina foi aprovado apenas o adiantamento de US$ 1,2 bilhões com saque previsto em setembro. O mercado já contava com esses recursos, e o único efeito da medida foi confirmar que governos estrangeiros e organismos internacionais abandonaram os argentinos à sua própria sorte. Ou seja, o balanço do pacote foi uma certa tranqüilidade em relação à capacidade de defesa do Brasil se a crise vier, reduzindo o seu grau de contaminação. Porém, aumentou o temor de que a crise argentina realmente acabe com desvalorização cambial e moratória, resultando em um aprofundamento dramático da recessão no país, que já dura mais de três anos. E ninguém imagina que não haja um choque forte inicial na economia brasileira, mesmo com o dinheiro do FMI, mas que a recuperação seja mais rápida. Os investidores, portanto, continuam monitorando indicadores econômicos argentinos que possam dar alguma indicação de colapso. Os principais são os depósitos bancários e reservas internacionais, os quais indicam se o público saca dinheiro do sistema financeiro para comprar dólares. O sistema está próximo do limite e o pânico pode deflagrar a ruptura. Também observam-se os números das contas do governo, que, se não apontarem uma eliminação do déficit no curto prazo, podem desencadear movimentos muito pessimistas no mercado financeiro. Fechamento dos mercados O dólar comercial para venda fechou em R$ 2,4610, com queda de 1,76%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - fecharam o dia pagando juros de 24,200% ao ano, frente a 25,430% ao ano ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em alta de 1,50%. O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires fechou em queda de 3,24%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou em queda de 1,06%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - fechou em queda de 1,55% Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.