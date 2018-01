Mercados mais calmos com feriado nos EUA Um dia de poucos negócios será a marca dessa segunda-feira no mercado financeiro. Hoje é feriado nos Estados Unidos - dia de Martin Luther King Jr. - e os mercados em Nova York não operam. Isso pode deixar os investidores no Brasil mais tranqüilos. A partir de amanhã, novamente o cenário externo deve atrair as atenções, principalmente em função do desaquecimento da economia norte-americana e do anúncio dos resultados de empresas. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera em alta de 0,34%. O dólar comercial está cotado a R$ 1,9460 na ponta de venda dos negócios - queda de 0,15% em relação aos últimos negócios de sexta-feira. Na quarta-feira, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) reúne-se para aprovar um corte na produção. A expectativa é de que a redução seja de 1,5 milhão de barris por dia. O corte é justificado pela Opep como decorrente de uma diminuição da demanda, que pode ter sido provocada pelo desaquecimento econômico mundial. Analistas consideram que essa redução é exagerada, já que os estoques nos Estados Unidos não voltaram a seus níveis normais. No Brasil, o Comitê de Política Monetária (Copom) inicia sua reunião para redefinição da taxa básica de juros - Selic - na terça-feira, sendo que o resultado final sai na quarta-feira. Espera-se uma redução na taxa, que está fixada em 15,75% ao ano, de no mínimo 0,25 ponto porcentual e no máximo 0,75.