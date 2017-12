Mercados mais calmos essa semana Os mercados financeiros tiveram um dia mais tranqüilo ontem, principalmente por conta de uma redução da tensão nos fatores externos que tumultuaram a semana passada. Ainda assim, esse alívio pode ser apenas temporário, pois não há ainda solução definitiva para alguns pontos importantes que preocupam os mercados. Os preços do petróleo finalmente podem começar a cair, pois a Organização dos Países Exportadores de Petróleo decidiu aumentar a produção em 500 mil barris diários desde segunda-feira. Mas os conflitos no Oriente Médio entre palestinos e Israel prosseguem, assim como o risco de que a situação contamine outros países produtores da região. Mesmo que isso seja improvável, os investidores continuam atentos. Por outro lado, a situação na Argentina está mais calma desde que o governo anunciou que conseguiu financiar todo o déficit nas suas contas para o ano com um grupo de bancos nacionais e estrangeiros. Ontem, o chefe da Assessoria Econômica do Ministério da Economia da Argentina, Guillermo Rozenwurcel, afirmou que "há sinais importantes de que o tratamento do Orçamento no Congresso será rápido". A Bolsa de Nova York vem registrando fortes altas consecutivas há duas semanas, mesmo que a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - esteja oscilando sem indicar tendência clara de alta ou baixa. Mercados brasileiros em recuperação Com isso, os mercados brasileiros estão em recuperação dos picos da semana passada. O dólar vem caindo, apesar de que alguns analistas acreditem que as cotações da moeda norte-americana não devam se afastar muito mais do patamar de R$ 1,90. Os juros também estão em queda, aproximando-se novamente da Selic, a taxa básica referencial da economia, a Selic. E a Bolsa só fechou em leve queda ontem por um forte movimento especulativo nos últimos 45 minutos do pregão. Ela já alcançou o mesmo patamar do dia 17 de outubro. Desde o dia 25, quando voltou a registrar altas, a Bolsa já acumula valorização de 8,8%. A dúvida é se essa valorização reflete o bom cenário da economia e é apenas o início de uma nova tendência de crescimento ou apenas uma tomada de fôlego depois dos sustos da semana passada.