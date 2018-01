Mercados mais calmos, mas ainda pessimistas Os dois primeiros dias da semana foram relativamente tranqüilos nos mercados financeiros. As bolsas no exterior recuperaram-se, ainda que não totalmente, das violentas quedas da semana passada e os governos têm intervindo nos momentos de maior tensão e garantem a calma dos investidores. Os nove leilões de títulos cambiais dos últimos três pregões contiveram a alta do dólar e acalmaram um pouco os humores. Porém, o cenário ainda traz muitas incertezas e os investidores permanecem muito cautelosos. A guerra contra o terrorismo está sendo deflagrada em várias frentes, com mais bom senso e menos paixão do que se esperava. E, afinal de contas, o único governo a contrariar as determinações dos Estados Unidos é o regime Taleban do Afeganistão, cuja oposição está disposta a poupar os norte-americanos de batalhas terrestres. O apoio inclui até aliados improváveis, como Vaticano, Irã e Paquistão, afastando o risco de uma guerra total ou em áreas mais estratégicas, ao menos por ora. Mas ainda há o risco de recessão nos EUA. A confiança do consumidor atingiu o índice mais baixo desde a Guerra do Golfo, em 1991. É verdade que o dado refere-se à semana dos ataques terroristas, mas é difícil que a redução verificada no consumo, responsável por dois terços dos gastos na economia, e os próprios danos materiais da destruição, especialmente em Nova York, seja revertida. O que se espera é que a guerra não tenha conseqüências indesejadas e a retomada econômica seja rápida. Analistas afirmam que um fator preponderante para uma saída acelerada da recessão será a popularidade do Presidente George W. Bush. E mesmo os seus opositores reconhecem a habilidade com que o governo está conduzindo a situação e a satisfação popular até o momento. Mas a guerra ainda nem começou, e pode trazer muitos imprevistos. Para países emergentes, a fuga de investimentos é certa. O risco aumentou, especialmente para aqueles com buracos maiores nas contas externas, como Turquia, Argentina e Brasil. Como uma aceleração das exportações é improvável no curto prazo, as dificuldades não serão poucas. Aqui, observa-se forte desvalorização cambial, mas mesmo assim, as vendas para o exterior dependem de outros fatores e demoram a reagir. Ou seja, com muitas incertezas e grandes desafios pela frente, a cautela continua sendo a melhor estratégia. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.