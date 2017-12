Mercados mais estáveis esperam Copom calmos A instabilidade dos mercados em função do frágil equilíbrio econômico da Argentina ficou clara com as oscilações das cotações nesse início de semana. O acordo circunstancial entre as diversas forças políticas do país em prol da política do déficit zero imediatamente foi suficiente para afastar o risco de colapso imediato, embora as perspectivas de moratória e desvalorização mantenham-se para os próximos meses. Com isso, os investidores acalmaram-se e a recuperação nas cotações foi clara. O dólar voltou a ser negociado a R$ 2,50 depois de ter ultrapassado a marca de R$ 2,60 ontem. Ainda assim, o fechamento de ontem foi o quarto maior da história, só perdendo para os recordes dos dias anteriores. Ou seja, o pessimismo persiste, e a gravidade da crise argentina, assentada sob bases muito instáveis, ainda pode reverter a atual calmaria. Ao menos, a tranqüilidade permite que a reunião mensal do Comitê de Política Monetária (Copom) seja encerrada amanhã sem causar tumulto nos mercados. Espera-se que a Selic, a taxa básica referencial de juros da economia, seja elevada dos atuais 18,25% para até 20% ao ano. O fracasso do choque de juros e venda de dólares e papéis cambiais para segurar a alta do dólar, decididos na última reunião mensal, espera-se que o Copom retome seu tradicional conservadorismo e promova uma leve alta. Com isso, o crédito será encarecido e a economia terá um pequeno freio, suficiente para conter as pressões inflacionárias, ignorando-se a disparada do câmbio. Fechamento dos mercados Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - fecharam o dia pagando juros de 25,200% ao ano, frente a 25,700% ao ano ontem. O dólar comercial para venda fechou em R$ 2,5000, com queda de 3,18%. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em alta de 2,58%. O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires fechou em alta de 4,85%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou em alta de 1,28%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - fechou em alta de 1,88%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.