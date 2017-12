Mercados mais estáveis têm pequena recuperação O frágil acordo político que está sendo costurado na Argentina para a implementação do pacote de ajuste fiscal do presidente De la Rúa e a tentativa de negociação da dívida de curto prazo do país deu algum alento aos mercados nessa manhã. Mesmo assim, os patamares de negociação ainda estão muito pessimistas. Tanto aliados como oposição declararam seu apoio às medidas, apesar de uma série de resistências e exigências. Além disso, o governo tenta trocar os títulos de curto prazo da dívida por papéis com vencimento no ano que vem. Com isso, seria reduzida a tensão provocada pelos leilões periódicos de papéis, que não atraem a atenção dos investidores e fazem as taxas de juros disparar. Essas articulações podem prorrogar por mais alguns meses a ruptura - moratória e flexibilização cambial -, mas muitos duvidam que um choque fortemente recessivo numa economia em depressão com câmbio sobrevalorizado possa ter sucesso no longo prazo. Abertura dos mercados Às 10h30, o dólar comercial para venda estava cotado em R$ 2,5420, com alta de 1,55%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano -pagavam juros de 25,250% ao ano, frente a 25,700% ao ano ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) operava em alta de 0,50%. O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires apontava queda de 3,49%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - estava em queda de 0,31%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - operava em queda de 0,97%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.