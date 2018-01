Mercados mais preocupados com Argentina Os mercados continuam monitorando a crise argentina, agora dependente das negociações do acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI). O governo dos Estados Unidos, que tem forte influência sobre o Fundo e possivelmente colaborará na constituição dos recursos para salvar a Argentina no curto prazo, estão impondo várias condições. Membros da administração Bush, incluindo o próprio presidente, têm dado declarações exigindo muitas contrapartidas. Entre elas, sem dúvida a implementação do déficit zero, e provavelmente uma alteração do regime de paridade do peso com o dólar. O governo argentino resiste a quebrar o câmbio fixo, mas os sinais indicam que o país não resistirá até o final do ano sem dinheiro de fora, pois o sistema financeiro está muito próximo do limite, depois de meses de quedas nos depósitos bancários e reservas internacionais. Além disso, os EUA estão sendo bastante claros: sem um programa econômico consistente, mesmo que de médio prazo, não concederá dinheiro novo. A Argentina já recebeu US$ 40 bilhões em dezembro de 2000 e a comunidade internacional não pretende comprometer ainda mais recursos incondicionalmente. Fechamento dos mercados O dólar comercial para venda fechou em R$ 2,5160, com alta de 0,68%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - fecharam o dia pagando juros de 24,720% ao ano, frente a 24,142% ao ano ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em alta de 0,42%. O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires fechou em queda de 3,12%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou em queda de 0,04%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - fechou em queda de 0,89%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.