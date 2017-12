Mercados mais tranqüilos com Argentina A semana começou com uma vitória para o governo argentino. O pacote de medidas de eliminação imediata do déficit fiscal foi aprovado na Câmara com poucas alterações e o Senado dá sinais de que não imporá obstáculos à sua ratificação final. Com isso, a Argentina ganha tempo. Analistas já identificavam que as reservas do país permitem que não sejam realizadas novas captações no mercado até novembro. Porém ainda não está claro se o pacote proposto será suficiente para zerar o déficit. De qualquer forma, foi uma vitória do presidente Fernando de la Rúa num cenário bastante hostil. Inicialmente, o ceticismo do mercado quanto à aprovação do pacote era grande. Agora, os investidores aguardam números que confirmem as intenções do governo. Enquanto isso, as cotações vão se recuperando. Contribuem para o otimismo as medidas do governo brasileiro para diminuir os efeitos da crise argentina no Brasil. Discute-se um ajuste fiscal adicional e uma prorrogação do acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), que traria um reforço de US$ 10 bilhões. Como já se observa uma queda significativa no investimento direto estrangeiro, esses créditos podem ser vitais para manter o equilíbrio no balanço de pagamentos em 2002. Fechamentos dos mercados O dólar comercial para venda fechou em R$ 2,4150, com queda de 1,51%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - fecharam o dia pagando juros de 24,200% ao ano, frente a 25,100% ao ano ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em queda de 0,18%. O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires fechou em alta de 1,07%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou em queda de 1,44%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - fechou em queda de 2,01%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.