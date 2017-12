Mercados mais tranqüilos ensaiam recuperação As variações de ontem foram parcialmente revertidas hoje, com um ambiente de maior tranqüilidade entre os investidores. O dólar fechou em R$ 2,0010, com queda de 0,10%. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em alta de 1,64%. No mercado de juros, a correção foi de leve alta. Segundo analistas, apesar do bom cenário interno, houve uma revisão das expectativas dos investidores, que estavam muito otimistas. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - fecharam o dia pagando juros de 15,900% ao ano, frente a 15,850% ao ano ontem. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede as ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou em queda de 0,08%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - em alta de 0,81%.