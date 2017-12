Mercados: manhã de pânico, mas calma à tarde Hoje o dia foi muito nervoso nos mercados financeiros no mundo por causa da crise de credibilidade do governo argentino. Depois do pânico da manhã, que contou com muita especulação e boataria, o Banco Central (BC) interveio no mercado, controlando as oscilações e a disparada das cotações. O medo de que a Argentina seja obrigada a decretar uma moratória unilateral da sua dívida externa e reforme o sistema cambial fez com que as taxas de juros dos papéis do país disparassem. As taxas do overnight passaram de 16% ao ano na sexta-feira para 28% ontem e 50% hoje. O risco país também passou de 1300 pontos (veja mais sobre risco país no link abaixo). O reflexo da alta nos juros foi imediato em todos os países emergentes, especialmente no Brasil. O dólar comercial atingiu a cotação recorde de R$ 2,5670. Porém, o Banco Central (BC) decidiu reduzir o prazo dos títulos cambiais do leilão marcado para amanhã, o que despertou o interesse dos investidores e conteve a demanda por moeda estrangeira. Além disso, a autoridade monetária vendeu dólares à tarde, mas sem divulgar o volume da operação. Também no final da tarde, correu a ponderação, já conhecida, de que o Brasil receberia linhas de crédito adicionais no caso de um colapso econômico na Argentina, o que contribuiu para o fim do pânico. Autoridades brasileiras e estrangeiras esforçaram-se para garantir que as finanças brasileiras estão em condição bem melhor que no passado e que, mesmo com o pior cenário no país vizinho, o contágio será grave, mas limitado e passageiro. Para o mercado, crise argentina é quase insolúvel Ontem as altas taxas do leilão de títulos do governo já indicavam problemas. Para os investidores, o risco de insolubilidade é cada vez mais concreto. A questão que se discute é prazo. A Argentina ainda tem déficit nas contas do governo, e, conforme sobem os juros e cresce a desconfiança do mercado, o financiamento do rombo vai ficando cada vez mais caro e difícil. O medo do investidor torna a situação cada vez mais difícil, na medida em que contribui para uma elevação dos juros e encurtamento dos prazos, num ciclo vicioso. Para rompê-lo, o presidente Fernando de la Rúa tenta sua última cartada: um corte colossal de despesas que anule o déficit fiscal argentino ainda nesse ano, tanto na União como nas províncias. Se isso ocorrer, a credibilidade pode ser restaurada, mas a frágil base de sustentação política do governo impõe muitos obstáculos a novos cortes, dado o cansaço com a recessão, que já dura mais de três anos. O clima de campanha eleitoral para as eleições parlamentares de 14 de outubro piora ainda mais o diálogo político com a oposição, que controla 14 dos 24 governos provinciais. Um ajuste amplo dependeria da conciliação de todas essas forças, e é exatamente a crise política o estopim da atual maré de pânico. Estruturalmente, ainda existe o problema do tamanho da dívida pública, que exige um crescimento vigoroso da economia nos próximos anos para que possa ser honrada, e a sobrevalorização do peso. O câmbio é um dos maiores entraves para a retomada do crescimento, já que a competitividade dos produtos argentinos é comprometida por dez anos de paridade com o dólar. Além da necessidade acumulada de desvalorização por fatores internos, o real, moeda do principal parceiro comercial, não pára de cair e o dólar só tem se valorizado em relação à maioria das moedas. O problema maior é que a dívida de governo e empresas está denomianada na maior parte em dólar. Uma flexibilização do câmbio encareceria as obrigações do país, com efeitos devastadores na economia. Fechamento dos mercados O dólar comercial para venda fechou em R$ 2,5000, com alta de 0,32%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - fecharam o dia pagando juros de 26,650% ao ano, frente a 27,095% ao ano ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em alta de 1,78%. O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires fechou em queda de 2,23%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou em alta de 0,64%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - fechou em alta de 0,47%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.