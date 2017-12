Mercados mantêm cautela com Argentina O fôlego da Argentina obtido com a aprovação no Senado do programa de déficit zero durou pouco. Ontem mesmo, o indicador de risco do país (veja mais informações no link abaixo) vizinho voltou a subir e encerrou o dia em 1.571 pontos base. No mercado local, a disposição para reagir positivamente a essa vitória do governo argentino também acabou. Isso porque é unânime entre analistas que o pacote fiscal é apenas uma paliativo, enquanto o crescimento econômico não for conseguido. A preocupação fica por conta com a implantação das medidas. Os interesses políticos e a má recepção da população às medidas podem atrapalhar. A expectativa do mercado agora é com a divulgação dos dados sobre arrecadação da Argentina, que deve ocorrer amanhã - e que tem chances de gerar nervosismo nos negócios - e com o swap de Letes que está sendo negociado, envolvendo cerca de US$ 5,4 bilhões em títulos, que pode aliviar o caixa do país em 2001. Também são aguardadas notícias sobre a tentativa do governo argentino de antecipar uma parte dos recursos a serem desembolsados do FMI. Internamente, vale destacar os resultados da balança comercial, que pela primeira vez acumula um superávit de US$ 148 milhões, e do IGP-M de julho, que ficou em 1,48% - o índice mais alto desde agosto de 2000. O resultado do índice de inflação não foi uma surpresa total para o mercado. Mas, certamente, é um número ruim, especialmente porque reflete com clareza o repasse da alta do câmbio para os preços. Cotações dos mercados Há pouco, o dólar comercial para venda estava cotado em R$ 2,4450, com alta de 1,24%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano -pagavam juros de 24,820% ao ano, frente a 24,630% ao ano ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) operava em alta de 0,39%. O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires apontava alta de 0,45%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - estava em alta de 0,30%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - operava em alta de 0,14%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.