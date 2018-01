Mercados mantêm cautela com Argentina A falta de informações sobre o pacote do Fundo Monetário Internacional (FMI) à Argentina e de um plano concreto de ajustes macroeconômicos para a retomada do crescimento no país não permitem que os investidores abandonem a postura de cautela. Ainda é grande a desconfiança dos investidores quanto à capacidade de recuperação da economia argentina (veja mais informações no link abaixo). Embora o ministro da Economia, Domingo Cavallo, negue com veemência que a reestruturação da dívida externa, estimada em US$ 130 bilhões, esteja atrelada ao acordo fechado com o Fundo, o mercado financeiro vê como inevitável uma renegociação da dívida, que provocaria perdas para os investidores que apostaram no país. Há especulações de que a renegociação seria precedida por uma desvalorização cambial e, a princípio, ocorreria depois das eleições legislativas de 14 de outubro. O que poderia precipitar esse desfecho seria uma deterioração das expectativas, com sucessivos saques nos depósitos bancários e ausência de apoio político às medidas de ajuste fiscal. Nesse caso, a renegociação seria antecipada para antes das eleições. Alguns analistas destacam que uma reestruturação da dívida argentina terá impacto negativo para o Brasil e outros países emergentes. Isso porque, se for um processo com perdas para os credores, os analistas acreditam que os estrangeiros poderão ficar mais reticentes em dar crédito ou fazer investimentos no País. Veja como está o mercado financeiro No mercado de câmbio, o dólar comercial está cotado a R$ 2,5350 na ponta de venda dos negócios, com alta de 0,48% em relação ao fechamento das operações ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera com baixa de 1,53%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagam juros de 23,680% ao ano, frente a 23,830% ao ano ontem. O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires apresenta queda de 1,70%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - opera com queda de 0,06%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - registra alta de 0,30%. Há pouco, os principais títulos da dívida argentina (FRBs) estavam cotados a 76,750 centavos por dólar, com valorização de 0,33%. Já os principais papéis da dívida brasileira (C-Bonds) são vendidos a 72,688 centavos por dólar, com queda de 0,09% em relação aos últimos negócios de ontem. Investimentos Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.