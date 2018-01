Mercados mantêm cautela com Argentina A Argentina foi novamente o centro das atenções no mercado financeiro nesta sexta-feira. A divulgação da carta de intenções entre o país vizinho e o Fundo Monetário Internacional (FMI) não trouxe alívio aos mercados. A reestruturação da dívida do país é a principal preocupação neste momento e, sobre isso, não há nenhuma novidade. O economista-chefe para mercados emergentes do BNP Paribas afirma que a operação será difícil e demorada. O país terá que negociar com vários credores e tentar chegar a condições conjuntas entre eles, de maneira a evitar um calote (default) da dívida. "Com a proximidade das eleições parlamentares, isso fica ainda pior, já que aumentam as incertezas", explica. Apesar da boa notícia de estabilização nos depósitos bancários, o país ainda enfrenta o problema de queda nas reservas. Hoje, o Banco Central da Argentina informou que elas somavam US$ 16,56 bilhões no dia 29 de agosto (quarta-feira). No dia anterior estavam em US$ 16,88 bilhões - uma redução de US$ 323 milhões. Na comparação com sexta-feira da semana passada, a redução foi de US$ 549 milhões. Na próxima semana, os investidores estarão atentos à divulgação dos dados fiscais na Argentina referentes ao mês de agosto. A expectativa é de que haja uma redução na arrecadação fiscal inferior a 6,5% na comparação com mesmo período do ano passado. Este número estaria dentro da expectativa dos analistas. Resta saber se estará dentro da meta do governo. Fechamento dos mercados O dólar comercial para venda fechou em R$ 2,5650, com alta de 1,30%. A pressão de alta verificada no final do dia deveu-se à movimentação dos investidores no final do mês, que operam no mercado futuro. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - fecharam o dia pagando juros de 23,280% ao ano, frente a 23,320% ao ano ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em queda de 0,43 %. O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires fechou em alta de 0,44%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou em alta de 0,30%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - fechou em alta de 0,77%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.