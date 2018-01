Mercados mantêm forte recuperação nesta sexta O dólar comercial mantém a tendência de depreciação frente ao real. Nesta sexta-feira, às 12h52, a moeda norte-americana atingiu novo patamar mínimo do dia, cotada a R$ 2,9100 na ponta de venda dos negócios, em queda de 0,75%. O dólar abriu estável em relação ao fechamento de ontem, negociado a R$ 2,9320. O patamar máximo do dia até agora foi de R$ 2,9420. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) também registra movimento de alta nesta sexta-feira. Também no final da manhã, o Ibovespa ? índice que mede a valorização das ações mais negociadas na Bolsa ? chegou ao patamar máximo, em 15927 pontos base ? alta de 1,42%. O risco país ? taxa que mede a confiança dos investidores estrangeiros na capacidade de pagamento da dívida do país ? está em 652 pontos. Ontem, fechou em 668 pontos. O C-Bond ? principal títulos da dívida brasileira negociado no exterior ? também está no patamar máximo do dia, em 91,875 centavos por dólar, apontando alta de 0,62% em relação aos negócios de ontem.