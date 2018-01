Mercados mantêm incertezas Muito esperado pelos analistas, o índice de confiança do consumidor norte-americano, de setembro, ficou em 97,6. Trata-se da maior queda desde outubro de 1990. Na pesquisa anterior, referente ao mês de agosto, o índice estava em 114,3. O resultado de setembro já embute a visão dos consumidores norte-americanos após os atentados terroristas de 11 de setembro. Uma pesquisa realizada pela Bloomberg revelava que a expectativa dos analistas era de um resultado em 106,50. O cenário para a economia norte-americana é um dos principais focos de incertezas neste momento. Com a proximidade de conflitos militares contra grupos terroristas como retaliação aos ataques, a economia dos EUA poderá passar por um desaquecimento ainda mais forte, com risco, inclusive, de recessão. Quanto mais profundos e duradouros, maior o impacto negativo sobre a atividade econômica. O índice de confiança do consumidor é um importante sinal dentro deste contexto, já que o consumo do país é responsável por dois terços da economia norte-americana. O ritmo da atividade econômica nos EUA afeta de maneira significativa a economia mundial, pois o país importa aproximadamente 70% de toda a produção mundial. Isso significa que, se o norte-americano reduz seu consumo, o impacto será visto na economia de todos os países. Às incertezas em relação aos conflitos militares, une-se as fortes quedas das bolsas de Nova York. Este cenário prejudica ainda mais o consumo do país, já que aproximadamente 60% da poupança dos investidores norte-americanos está alocada no mercado de ações. Ou seja, há um sentimento de "empobrecimento" dos norte-americanos, que tendem a reduzir ainda mais o consumo. Hoje, as bolsas em Nova York voltaram a operar em queda, após um dia de recuperação ontem (veja mais informações no link abaixo). Às 11h05, o índice Dow Jones - que mede a valorização das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - reverteu um pouco a tendência e operava com alta de 0,67% e a Nasdaq - bolsa que negocia papéis do setor de tecnologia e Internet - registrava alta de 1,38%. Comissão de exportações A forte dependência brasileira de capital estrangeiro faz com que o cenário de desaquecimento econômico mundial pese de maneira ainda mais forte sobre as perspectivas para a economia brasileira. Ontem, em uma reunião com a equipe econômica, o presidente Fernando Henrique Cardoso estabeleceu a criação da Comissão Executiva de Comércio Exterior, que terá poderes superiores aos dos ministros de Estado. O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Sérgio Amaral, ganhou superpoderes para acelerar as exportações. Trata-se de uma medida do governo para criar condições excepcionais de estímulo às exportações do País, com o objetivo de reduzir a dependência de capital estrangeiro. Porém, em um cenário de desaquecimento mais forte da economia norte-americana, a criação desta Comissão e de medidas de estímulo à exportação podem não ser suficientes para melhorar o saldo da balança comercial do país. Hoje, às 12h (horário de Brasília), o ministro Sérgio Amaral fará um pronunciamento para fornecer mais detalhes sobre a recém-criada Comissão. Mercados O dólar comercial para venda está cotado a R$ 2,7340 na ponta de venda dos negócios, com alta de 0,51%. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera com alta de 0,57%. No início desta manhã, segundo apurou o editor Márcio Anaya, a Bovespa divulgou o balanço dos investimentos estrangeiros. O resultado revelou uma saída de R$ 67,771 milhões em setembro, até o dia 20. Com o resultado, o saldo acumulado no ano, até o pregão do dia 20 de setembro, apontava superávit de R$ 1,229 bilhão. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.