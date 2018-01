Mercados mantêm-se pessimistas com Argentina A Argentina continua no centro das atenções do mercado financeiro. Ainda não há nenhum pronunciamento oficial por parte do Fundo Monetário Internacional (FMI), que confirme uma nova ajuda financeira ao país vizinho. O porta-voz do Fundo, Francisco Baker, informou que hoje o diretor de relações externas do FMI, Thomas Dawson, concederá um entrevista à imprensa. Mas, segundo Baker, este pronunciamento faz parte da rotina do Fundo e acontece a cada três semanas. Os investidores estarão atentos a novas informações. No Brasil, a divulgação do recuo do Produto Interno Bruto (PIB) no segundo trimestre continua influenciando o mercado financeiro. Na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), as ações estão em queda. Há pouco, o Ibovespa - índice que mede a valorização das ações mais negociadas na Bovespa - registrava baixa de 1,98%. No mercado de juros, as taxas também estão em queda diante da possibilidade de que o Comitê de Política Monetária (Copom) deixe a taxa básica de juros (Selic) estável em 19% ao ano na próxima reunião, em 21 e 22 de agosto. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagam juros de 23,752% ao ano, frente a 23,780% ao ano ontem. O dólar comercial está cotado a R$ 2,5190 na ponta de venda dos negócios, com alta de 0,68% em relação aos últimos negócios de ontem. Mercados internacionais Nos Estados Unidos, o Dow Jones - índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - opera com baixa de 0,36%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - registra queda de 1,82%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.