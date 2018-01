Mercados mantêm-se pessimistas com Argentina O mercado financeiro continua refletindo o clima de incertezas em relação à Argentina. Além da notícia de rebaixamento da classificação de risco da província de Buenos Aires, os investidores receberam hoje a informação de que a província Santiago del Estero atrasará o pagamento de alguns de seus compromissos. Aparentemente, não é exatamente um calote, nem é generalizado, mas qualquer dúvida com relação ao cumprimento de compromissos na Argentina piora o clima de instabilidade no mercado financeiro. Há pouco, o dólar estava cotado a R$ 2,5460 na ponta de venda dos negócios - alta de 0,63% em relação aos últimos negócios de ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera com alta de 1,55%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagam juros de 24,060% ao ano, frente a 23,900% ao ano ontem. O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires apresenta queda de 0,72%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - opera com alta de 1,78%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - registra alta de 3,38%. Há pouco, os principais títulos da dívida argentina (FRBs) estavam cotados a 75,100 centavos por dólar, com queda de 2,15%. Já os principais papéis da dívida brasileira (C-Bonds) são vendidos a 72,375 centavos por dólar, com queda de 0,34% em relação aos últimos negócios de ontem. Investimentos Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.