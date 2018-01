Mercados mantiveram otimismo Prosseguem os bons ventos trazidos pelos números positivos do saldo da balança comercial. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) prosseguiu em alta, com forte queda no dólar e nos juros. A falta de más notícias dos Estados Unidos também abriu espaço para um movimentos mais otimistas dos investidores. Mas os mercados norte-americanos oscilaram muito. O dólar fechou em R$ 2,0280, com queda de 0,64%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - fecharam o dia pagando juros de 16,140% ao ano, frente a 16,280% ao ano ontem. A Bolsa fechou em alta de 1,01%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou em alta de 0,16%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - fechou em queda de 3,01%. Veja mais tarde as matérias sobre o resumo da semana nos mercados financeiros e as perspectivas da semana que vem.