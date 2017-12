Mercados menos tensos com apoio ao pacote O anúncio do apoio da União Cívica Radical - partido do presidente Fernando de la Rúa - ao amargo pacote de medidas de ajuste das contas públicas do governo trouxe algum alento aos mercados. A UCR sustenta que poderá fazer algumas emendas para tornar o pacote mais equânime, e ainda falta o compromisso do outro partido que compõe a aliança governista, a Frepaso. Agora, começam as negociações com a oposição. Mesmo com o alívio - momentâneo e moderado - dos mercados, a meta de déficit zero a partir de agora estabelecida pelo governo depende de ações muito duras, como a redução de salários e pensões entre 8% e 10%, em todas as esferas de governo. Como a oposição controla 13 das 23 províncias, a colaboração de todos é fundamental. O problema é que todos estão nos palanques para as eleições legislativas de 14 de outubro, o que reduz a motivação para a implementação de medidas impopulares. O governo tenta ganhar tempo, até pelo menos as eleições, para mostrar resultados aos investidores, acalmar os mercados, e lentamente promover uma recuperação da economia. Pode até ser que a moratória seja evitada no curto prazo, mas há anos já se discute o que fazer com o câmbio. O peso fixo em US$1 emperra a economia, pois os produtos argentinos perdem competitividade. Mas as dívidas do país estão denominadas em dólar. Assim, uma desvalorização eleva a dívida proporcionalmente, afetando seriamente as contas públicas e os balanços das empresas. Além disso, a paridade com o dólar é a âncora que tirou o país da hiperinflação e garantiu resultados econômicos favoráveis nos primeiros sete anos. Na Argentina, ela é um importante elemento de confiança, mas também o seu ponto mais fraco. Muitos analistas consideram a questão do câmbio insolúvel sem o choque de uma desvalorização. Na atual situação de quase insolvência financeira e instabilidade política, a questão é ainda mais delicada. E as conseqüências podem ser muito drásticas, afetando o Brasil. Abertura dos mercados Às 10h30, o dólar comercial para venda estava cotado em R$ 2,5480, com queda de 0,20%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagavam juros de 27,100% ao ano, frente a 26,950% ao ano ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) operava em alta de 0,98%. O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires apontava em alta de 4,28%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - estava em queda de 0,06%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - operava em queda de 0,35%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.