Mercados mundiais aliviados com acordo É consenso no mercado que o acordo fechado entre o Brasil e o Fundo Monetário Internacional (FMI) é muito favorável, tanto no montante conseguido, de US$ 30 bilhões, quanto no prazo de negociação, de uma semana. O reflexo positivo foi sentido no mundo inteiro. No Brasil, o dólar chegou a registrar queda superior a 5% na abertura dos negócios, chegando a R$ 2,85. Com as explicações do acordo pelo ministro Pedro Malan e pelo presidente do Banco Central (BC), Armínio Fraga, no entanto, veio um anúncio que tirou parte da empolgação dos players: o de que não haverá mais a venda diária da cota fixa de US$ 50 milhões. Às 15h, o dólar comercial estava sendo vendido a R$ 2,9120; em queda de 3,58% em relação às últimas operações de ontem. Fraga deixou claro que o BC se fará presente nas mesas de operações sempre que necessário. Ele também frisou que as atuações podem até ser maiores do que aquelas feitas nas últimas semanas. Porém, a maioria considera que essa decisão de não fixar valores para as intervenções não é a melhor estratégia pela incerteza que traz. O fato de Fraga ter anunciado que foram firmadas metas de inflação um pouco maiores com o FMI (que não invalidam as metas internas do governo) chegou a ser interpretado como sinal de que os juros poderão recuar futuramente. Mas a maioria dos profissionais não acredita que estas metas impliquem necessariamente maior facilidade para cortes da Selic - a taxa básica referencial de juros da economia. No mercado de juros, os contratos de DI futuro com vencimento em janeiro de 2003 negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros pagavam taxas de 21,930% ao ano, frente a 23,850% ao ano ontem. Já os títulos com vencimento em agosto de 2003 apresentam taxas de 25,300% ao ano, frente a 27,000% ao ano negociados ontem. A taxa de risco Brasil, que ontem estava na casa dos 1.900 pontos, recuou para o nível de 1.600 pontos. É uma taxa ainda alta pois num quadro de normalidade o risco país opera abaixo dos 1.000 pontos. Os especialistas do mercado acreditam que o problema da captação de dólares no exterior ainda deve manter as cotações relativamente altas. E, agora, os investidores voltarão a monitorar com mais atenção a disputa eleitoral. Vale lembrar que o Ibope divulga hoje à noite uma nova pesquisa eleitoral. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera em alta de 5,42% em 10404 pontos e volume de negócios impressionante, de cerca de R$ 693 milhões. Com o resultado de hoje, a Bolsa acumula uma alta de 6,63% em agosto. Das 50 ações que compõem o Ibovespa - índice que mede a valorização das ações mais negociadas na Bolsa -, 7 apresentaram baixa. O principal destaque são as altas dos papéis da Eletropaulo PN (preferenciais, sem direito a voto), 17,53% e Cesp PN, 11,53%. Mercados internacionais A decisão do FMI de deixar o expressivo montante de US$ 30 bilhões à disposição do Brasil teve repercussões positivas em praticamente todos os mercados financeiras mundiais. A notícia do socorro do Fundo ao Brasil, foi manchete de destaque na imprensa internacional e, num raro evento, chegou a garantir altas em Nova York, o principal mercado mundial. Com isso, fica excluído o calote brasileiro, uma das maiores preocupações dos investidores. Agora, as preocupações que permanecem são a perspectiva de eventual ação militar dos EUA contra o Iraque e as dúvidas sobre o desempenho da economia norte-americana. As ações dos setor financeiro, arranhadas pelo calote argentino e pela crise de confiança nos EUA, foram destaque de alta na Europa e em Nova York. Vários papéis de empresas com exposição no País, como Carrefour, subiram. Na Europa, as ações do Santander e do BBVA, fortemente castigadas pela turbulência brasileira, fecharam com valorização de 8% e 8,6%, respectivamente. As ações da Telefónica subiram 7,7%. O desempenho desses papéis alavancou o índice IBEX-35, da Bolsa de Madri, que fechou em alta de 5%. Na Bolsa de Lisboa, as ações da Portugal Telecom e as da Electricidade de Portugal também foram destaque de alta. As ações do banco holandês ANB Amro, com maior exposição no Brasil entre as instituições do norte da Europa, subiu mais de 10%, influenciadas ainda pela divulgação de resultado trimestral. Em Londres, avançaram com o efeito do acordo brasileiro os papéis do HSBC e do Standard Chartered, em cerca de 3% e 4%, respectivamente. Fora do setor financeiro, ações de companhias como as francesas Carrefour e Suez tiveram suas cotações valorizadas com o Brasil. As moedas asiáticas também foram influenciadas positivamente pelo anúncio do acordo, assim como o zlot, moeda polonesa. Em Nova York, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - apresenta alta de 1,45% (a 8579,0 pontos), e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - sobe 1,31% (a 1297,73 pontos). O euro opera em queda de 1,00%; sendo negociado a US$ 0,9666. Na Argentina, o índice Merval, da Bolsa de Valores de Buenos Aires, fechou em alta de 4,59% (372,96pontos).