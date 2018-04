Mercados na Europa sobem com setor financeiro e commodities As bolsas de valores européias fecharam em alta nesta quinta-feira, puxadas por papéis da área de commodities e do setor financeiro, como a seguradora alemã Allianz. Mas os volumes negociados eram baixos devido a um feriado nos Estados Unidos. O índice FTSEurofirst 300 das principais ações européias fechou em alta de 2,62 por cento, a 852 pontos. "Nós tivemos tanta oscilação que você tem que ser cauteloso ao dizer que elas chegaram ao fim", disse Mike Lenhoff, estrategista do Brewin Dolphin. "Mas há de fato uma sensação diferente neste momento. O fato chave esta semana foi o resgate do Citigroup. Também as novas iniciativas do Federal Reserve. Eles estão se engajando em dar uma abrandada agora, tentando injetar dinheiro na economia ao comprar dívidas." Allianz teve valorização de 10 por cento. Operadores disseram que foi uma recuperação técnica após o papel ter perdido mais de um terço de seu valor anteriormente este mês. A holandesa ING se valorizou 11,4 por cento, e AXA, da França, subiu 8,2 por cento. Os bancos Irish Banks, Anglo Irish Bank e Bank of Ireland terminaram em alta, após a Associação de Administradores de Investimentos da Irlanda ter dito que inúmeras empresas de investimento apresentaram ao governo irlandês um plano de investimentos público e privados conjuntos para a recapitalização do sistema bancário. Em LONDRES, o índice Financial Times fechou em alta de 1,77 por cento, a 4.226 pontos. Em FRANKFURT, o índice DAX avançou 2,30 por cento, para 4.665 pontos. Em PARIS, o índice CAC-40 subiu 3,54 por cento, para 3.250 pontos. Em MILÃO, o índice Mibtel encerrou em alta de 1,05 por cento, a 15.641 pontos. Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 2,26 por cento, para 8.849 pontos. Em LISBOA, o índice PSI20 teve alta de 1,57 por cento, para 6.231 pontos. (Reportagem de Brian Gorman)