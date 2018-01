Mercados não aliviam tensão com Argentina Nem mesmo os esforços do governo e os sacrifícios a que a população está submetida na Argentina mudam a opinião dos investidores brasileiros. No mercado, as apostas é que o país quebra, é só uma questão de tempo. Prova disso é que a Bolsa de Valores de São Paulo está parada, com volumes de negócios baixíssimos e poucas variações, enquanto que o mercado de câmbio responde com nervosismo a cada nova notícia. E o risco país da Argentina retomou a tendência de alta, superando a marca dos 1600 pontos ontem (veja mais a respeito no link abaixo). Os números divulgados ontem sobre as reservas internacionais do país vizinho preocuparam. Há um mês, elas estavam em US$ 22,67 bilhões, caindo para US$ 21 bilhões no dia 13 e chegando a 19,75 bilhões no dia 20. O Banco Central argentino anunciou que as reservas caíram cerca de US$ 500 milhões entre quinta-feira e sexta-feira, fechando em US$ 18,62 bilhões. As quedas seguidas revelam que os cidadãos e empresas do país estão convertendo pesos em dólares. Os protestos e os piquetes aumentam o nervosismo da situação. Além disso, o pacote de eliminação do déficit público pode não surtir o efeito desejado, pois falta implementar muitas das medidas. Hoje serão divulgados os números relativos à arrecadação de impostos de junho. Se a receita do governo cair, os cortes anunciados não serão suficientes para zerar o déficit. Porém, ainda restam alguns meses ao governo. Estima-se que até final do ano não haja necessidade adicional de recursos do setor público, especialmente se for concluída a troca de títulos da dívida interna com vencimento no curto prazo por papéis mais longos. O problema são as obrigações do setor privado, que podem fazer as reservas internacionais baixarem a níveis insustentáveis, ou a administração da crise no ano que vem. Sem uma recuperação da credibilidade do governo até 2002, não haverá créditos novos. Aí, sim, o governo não poderá ter déficit, pois não conseguirá financiá-lo. Enquanto isso, os investidores evitam riscos. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.