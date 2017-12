Mercados: negócios cautelosos na abertura O mercado financeiro deve ter mais um dia de poucos negócios em função da cautela adotada pelos investidores enquanto aguardam notícias que possam provocar alguma reação positiva. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou no início da manhã o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) referente ao mês de maio. O resultado, de 0,41%, ficou abaixo do registrado em abril, de 0,58%. O IPCA ficou dentro das expectativas dos analistas, que projetavam uma alta entre 0,30% e 0,50%. Apesar disso, os investidores não esboçaram nenhuma reação positiva, já que, no acumulado do ano, o Índice está em 2,42%. Para esse ano, a meta de inflação é de 4%, com possibilidade de variação de dois pontos porcentuais para cima ou para baixo. O dólar comercial abriu o dia em alta. Há pouco estava cotado a R$ 2,3920 na ponta de venda dos negócios - alta de 0,55% em relação aos últimos negócios de ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera com queda de 0,35%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagam juros de 20,860% ao ano, frente a 20,650% ao ano ontem. A crise de falta de energia no Brasil, as incertezas em relação à Argentina e a nova crise política envolvendo o presidente do Senado Jader Barbalho não têm solução no curto prazo. Diante disso, os investidores mantêm-se inseguros e não há nenhuma expectativa de que isso se reverta logo. Em relação aos investimentos, a recomendação é adotar uma postura de cautela e optar por aplicações sem risco. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.