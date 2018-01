Mercados: negócios devem seguir cenário externo A boa recepção dos investidores à nomeação do novo ministro da Economia na Argentina, Ricardo López Murphy, deve manter novamente os negócios em estabilidade no mercado financeiro hoje. Os conflitos no campo político poderiam comprometer esse cenário. Porém, isso está praticamente descartado, já que a agenda política foi cancelada em função da morte do governador de São Paulo, Mário Covas. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) abriu no terreno positivo e há pouco estava em alta de 0,62%. O dólar comercial está cotado a R$ 2,0190 na ponta de venda dos negócios - queda de 0,20% em relação aos últimos negócios de ontem. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagam juros de 16,150% ao ano, frente a 16,170% ao ano registrados ontem. Por que a situação da Argentina preocupa? Para conseguir fechar suas contas externas, a Argentina precisou de um pacote de ajuda aprovado pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) no final do ano passado. Porém, a estabilidade financeira do país ainda depende de uma retomada do crescimento econômico e corte de gastos públicos. Os últimos números econômicos da Argentina não confirmam esse cenário. Em janeiro, a produção industrial teve uma queda de 4,2% na comparação com mesmo período do ano passado. Aliado a isso, em fevereiro, a arrecadação fiscal cresceu apenas 0,7% em relação a fevereiro de 2000, quando o esperado era de um aumento entre 2,5% e 3%. A indicação do novo ministro na Argentina agradou analistas e investidores. Porém, as dificuldades para superar a recessão que atinge o país há 30 meses continuam e Murphy terá que adotar severas medidas de ajuste fiscal. Para isso, vai precisar do apoio dos governadores das províncias, o que não deve ser fácil em ano eleitoral. Um estudo do Lloyds TSB indica a possibilidade de que a Argentina tenha que renegociar sua meta fiscal com o FMI ainda no primeiro trimestre desse ano. Estados Unidos O ritmo do desaquecimento da economia norte-americana é outro foco de atenção no mercado internacional. Uma desaceleração muito rápida é desfavorável ao desempenho da economia mundial. Em especial, no caso da Argentina, pode atrasar uma recuperação econômica do país. Hoje, o Departamento do Trabalho dos EUA divulgou a revisão do indicador revisado da produtividade no quarto trimestre de 2000, em 2,2%. A previsão média de 13 economistas ouvidos em pesquisa Dow Jones era de uma alta anualizada de 2,0%, inferior à estimativa preliminar de 2,4%. Às 12h (horário de Brasília), será divulgado o indicador de encomendas à indústria em janeiro e, às 12h30, sai a pesquisa semanal Redbook, sobre o desempenho do comércio varejista na semana até 3 de março.