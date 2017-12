Mercados: negócios reduzidos até quarta-feira Até quarta-feira, o mercado financeiro deve apresentar uma diminuição no volume de negócios. A expectativa do resultado da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), as eleições para a presidência da Câmara e do Senado e a divulgação do PIB referente ao quarto trimestre de 2000 devem manter os investidores em compasso de espera. Na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), a primeira parte do pregão registrou uma movimentação de R$ 162 milhões. O Ibovespa - Índice que mede a valorização das ações mais negociadas na Bovespa - está em leve alta de 0,01%. O dólar comercial está cotado a R$ 1,9810 na ponta de venda dos negócios - baixa de 0,05% em relação aos últimos negócios de sexta-feira. Já os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagam juros de 15,680% ao ano, frente a 15,750% ao ano registrados na sexta-feira.