Mercados nervosos esperam colapso argentino Consolida-se no mercado a expectativa de que a Argentina deva sofrer um colapso econômico até o final do ano, incluindo, possivelmente, uma moratória unilateral da dívida de curto prazo e desvalorização cambial. O estopim da crise seria a dificuldade de implementar medidas duras de ajustes num país há três anos em recessão e no meio da campanha eleitoral para as eleições parlamentares de outubro. As disputas políticas enfraquecem o presidente Fernando de la Rúa, que já tinha o desafio enorme de promover uma retomada vigorosa do crescimento econômico para cumprir as metas com o Fundo Monetário Internacional (FMI) e honrar compromissos externos de longo prazo. Essa, ao menos, era a expectativa há poucas semanas quando o governo conseguiu refinanciar parte significativa das dívidas de curto prazo. Agora, os mercados já tratam o colapso como iminente. O principal sinal é a forte elevação das taxas de juros, já que o câmbio é fixo. Entre sexta-feira e ontem, as taxas de juros do overnight dispararam de 16% para 28% ao ano e o risco país (leia mais a respeito no link abaixo) subiu para 1221 pontos base, quando o governo desejava que ele ficasse abaixo de 800. O leilão de títulos da dívida com maturação em 91 dias ontem fechou com taxa de 14,01%, frente a 9,1% ao ano no leilão de 26 de junho, mesmo com a peregrinação do ministro da Economia, Domingo Cavallo, pelos principais bancos do país pedindo taxas mais baixas. O câmbio fixo é o nó da crise. Devido à paridade estabelecida com o dólar há dez anos, o peso está claramente sobrevalorizado, prejudicando a competitividade dos produtos argentinos. Somando-se o câmbio desequilibrado às altas taxas de juros, que encarecem o crédito, a recuperação do crescimento econômico é muito difícil. A desvalorização do peso, porém, além dos diversos obstáculos legais, teria efeitos desastrosos, já que a maior parte da dívida de empresas e governo está denominada em dólares. Percebendo as dificuldades do último leilão, analistas avaliam que até o final do ano a situação se tornará insustentável, levando a uma desvalorização e moratória unilateral (calote). É reagindo a esse diagnóstico que o dólar comercial chegou à máxima de R$ 2, 499. Para o Brasil, as conseqüências dos problemas argentinos são diretas, como mostram os mercados. Como as bolsas nos Estados Unidos continuam em queda e a crise energética ainda é de difícil avaliação, está difícil segurar o pessimismo.