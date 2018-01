Mercados no Brasil devem acompanhar NY Hoje o mercado financeiro no Brasil deve ter um dia de correlação maior com os mercados norte-americanos. Diferentemente de ontem, quando as Bolsas em Nova York reabriram em baixa, enquanto a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) registrava alta. Os mercados no Brasil já tinham incorporado, em parte, a perspectiva negativa sobre as conseqüências do atentado terrorista aos Estados Unidos na economia mundial. Os analistas também esperavam uma reação mais negativa por parte dos investidores no mercado norte-americano. Esse impacto mais forte foi amenizado pela ação de empresas, que recompraram suas ações impedindo uma queda mais forte, e da decisão do Banco Central norte-amerinano (Fed), que reduziu os juros do país de 3,5% para 3,0% ao ano. Veja mais informações sobre o fechamento dos mercados ontem no link abaixo. Segundo analistas, os mercados devem permanecer em compasso de espera nos próximos dias, enquanto aguardam pela definição de qual será a reação militar dos Estados Unidos aos ataques terroristas. Este cenário será decisivo para os rumos da economia mundial, já que pode provocar um desaquecimento mais forte das atividades econômicas. A situação norte-americana terá forte influência nesta perspectiva. Ou seja, se o país entrar em recessão será muito difícil que outras nações consigam manter o ritmo de suas economias, já que os Estados Unidos importam grande parte da produção mundial e ainda direcionam investimentos diretos para outros países. No dia 25, será divulgado o índice de confiança do consumidor, que deve sinalizar o ritmo do consumo norte-americanos nos próximos meses. O risco, segundo os analistas, é de que os ataques terroristas e a perspectiva de um período de guerra retraia a intenção dos norte-americanos em consumir. Isso tornaria ainda mais provável um desaquecimento forte da economia dos Estados Unidos, com risco de recessão. Por outro lado, alguns analistas acreditam que a atividade econômica no país até poderia ser favorecida por um período de guerra. Isso porque o governo ampliaria seus investimentos em setores produtivos voltados para a guerra, além de gastos no segmento de construção civil, em função da reconstrução das áreas destruídas pelos atentados. Copom inicia reunião hoje No Brasil, o Comitê de Política Monetária (Copom) começa hoje sua reunião para reavaliar a taxa básica de juros, a Selic, que está em 19% ao ano. Os analistas ainda se dividem sobre qual deve ser a decisão do Comitê, que será anunciada amanhã, após o fechamento dos mercados. O presidente do Banco Central (BC), Armínio Fraga, em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo já antecipou que não há mais espaço para corte de juros neste ano. Também admitiu, pela primeira vez, que a inflação vai ultrapassar o limite de 6% em 2001 - patamar máximo dentro das metas de inflação para este ano. Mas Fraga acredita que, depois desta fase de incertezas maiores, a economia brasileira pode ser favorecida, caso o risco de recessão nos EUA seja afastado. Veja mais informações sobre as perspectivas para o resultado da reunião do Copom e a íntegra da entrevista do presidente do BC nos links abaixo. Veja os números do mercado O dólar comercial para venda está cotado a R$ 2,6800, com alta de 0,45%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagam juros de 23,698% ao ano, frente a 24,000% ao ano ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) está em queda de 1,56%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - registra queda de 0,15%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - opera com alta de 0,66%. O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires opera com alta de 0,17%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.