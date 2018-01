Mercados no Brasil: EUA voltam a preocupar Apoiado nos bons fundamentos da economia brasileira, o mercado financeiro no Brasil ignorou nos primeiros dias dessa semana a principal preocupação de analistas do mundo todo - o ritmo da desaceleração da economia norte-americana. Porém, a expectativa para essa quarta-feira é de que o mercado internacional volte a ter uma influência maior. Isso porque as empresas Motorola, SunTrust Banks e o portal Yahoo! divulgarão nos Estados Unidos os resultados do ultimo trimestre do ano passado. De acordo com apuração da editora Patricia Lara, vinte e dois operadores consultados pelo site financeiro da CNN estimam que o lucro da Motorola fique em US$ 0,15 por ação no quarto trimestre, ante US$ 0,26 por ação em igual período de 1999. Em relação ao SunTrust, dezoito operadores entrevistados esperam um lucro de US$ 1,12 por ação, ante US$ 1,06 no quarto trimestre de 1999. Para o Yahoo!, a previsão de 29 operadores é de lucro de US$ 0,13 por ação no quarto trimestre, ante US$ 0,10 no mesmo período de 1999. A expectativa dos analistas é de que as bolsas em Nova York reajam de forma negativa a esses resultados. Os números sinalizam de que forma o desaquecimento econômico, provocado por uma alta das taxas de juros desde meados de 1999, está mexendo com os resultados das empresas, o que também altera a perspectiva dos investidores em relação ao ganho que se pode ter com os papéis dessas companhias. Além do balanço das empresas, os analistas aguardam a divulgação do índice de estoques e vendas no atacado, referente à economia norte-americana. Trata-se de mais um importante indicador do ritmo de desaquecimento da economia norte-americana. Veja a abertura do dia no mercado financeiro A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera em baixa de 0,40% no início da manhã. O dólar comercial está cotado a R$ 1,9460 na ponta de venda dos negócios - alta de 0,10%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - começam o dia pagando juros de 16,150% ao ano, frente a 16,070% ao ano registrados ontem.