Mercados nos EUA impulsionam Bovespa O anúncio de expectativa de confirmação dos lucros por parte das empresas Dell Computer, Alcoa e Yahoo! no primeiro trimestre foi o motivo para a melhora do ânimo dos investidores no mercado acionário norte-americano durante a manhã. Há pouco, a Nasdaq - bolsa dos Estados Unidos que negocia papéis do setor de tecnologia e Internet - estava em alta de 7,31%. O índice Dow Jones - que mede a valorização das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - registrava valorização de 3,57%. O mercado brasileiro opera sob a boa influência do mercado norte-americano. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) está em alta de 3,51%. O dólar comercial está cotado a R$ 2,1590 na ponta de venda dos negócios - queda de 0,74% em relação aos últimos negócios de ontem Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagam juros de 19,400% ao ano, frente a 19,550% ao ano registrados ontem. A reação dos mercados não significa uma recuperação dos negócios ou o fim da instabilidade. Segundo os analistas, trata-se apenas de mais um dia de oscilação, nesse caso, de forte alta em função das notícias norte-americanas. O ritmo do desaquecimento da economia norte-americana e as perspectivas para a Argentina ainda são dúvidas para os investidores.