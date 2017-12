Mercados: notícias da Argentina agradam Embora a desconfiança dos investidores com a Argentina seja grande e a situação do país ainda muito incerta, o pessimismo cedeu um pouco hoje com algumas boas notícias. Com isso, as cotações no mercado apresentaram recuperação nítida. O Ministério de Economia da Argentina decidiu rolar US$ 2,3 bilhões em Letras do Tesouro (Letes) que se encontram em poder dos fundos de pensão. O ministério estuda também alongar mais US$ 1 bilhão em Letes com os bancos. Até há pouco, no entanto, o governo não havia informado ainda quando serão feitas essas duas operações. O secretário de Finanças, Daniel Marx, confirmou apenas que o leilão de US$ 350 milhões de Letes programado para a próxima terça-feira foi suspenso. Até o fim do ano, o Departamento de Crédito Público informe que o montante real do estoque de títulos a vencer seja de US$ 4,8 bilhões. Além disso, há fortes sinais de que o pacote de eliminação imediata do déficit nas contas públicas seja aprovado no Congresso. Porém, ainda há muitas resistências legais, por meio de decisões judiciais contra o corte de salários, e populares. A greve geral realizada ontem paralisou cerca de 90% dos trabalhadores argentinos. E a província de Buenos Aires, a maior e mais endividada, está à beira da moratória. As boas notícias são pontuais, em meio a uma séria crise estrutural. No Brasil, porém, um aprofundamento do ajuste fiscal e um empréstimo do Fundo Monetário Internacional (FMI) podem amenizar bastante os efeitos de um eventual colapso econômico argentino - leia-se desvalorização e moratória. Tanto o FMI quanto o governo brasileiro sinalizam com simpatia à idéia de uma linha de emergência se a situação do país vizinho se complicar muito. Contribui para a calmaria nos mercados a forte entrada de dólares. São cerca de US$ 1,05 bilhões pela Petrobrás referentes ao seguro da plataforma P-36, afundada em 20 de março, e à oferta pública de ações da empresa, que teve forte adesão de investidores estrangeiros. Além disso, a Sabesp prepara-se para fazer uma oferta pública nos mercados interno e externo em breve, uma sinalização positiva. Fechamento dos mercados O dólar comercial para venda fechou em R$ 2,4520, com queda de 2,27%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - fecharam o dia pagando juros de 25,100% ao ano, frente a 25,500% ao ano ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em alta de 2,41%. O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires fechou em alta de 4,48%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou em queda de 0,31%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - fechou em queda de 0,84%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.