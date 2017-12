Mercados: novos fatos políticos influenciam A notícia de que a revista IstoÉ trará uma reportagem nesse final de semana com novas denúncias contra o senador Jader Barbalho (PMDB-PA) acrescentou incertezas ao cenário (veja mais informações no link abaixo). Diferente de ontem, quando uma notícia positiva - a possível melhora na classificação da Petrobrás e 15 bancos nacionais pela agência de risco Moody´s - diminuiu em parte o pessimismo dos investidores. O dólar voltou a subir e há pouco estava cotado a R$ 2,3620 na ponta de venda dos negócios - queda de 0,21%. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera com alta de 0,77%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagam juros de 20,550% ao ano, frente a 20,500% ao ano ontem. Analistas consideram que são notícias pontuais e que mexem com os mercados. Mas, no longo prazo, permanecem os problemas em relação às conseqüências de falta de energia e incertezas sobre a Argentina e a eleição presidencial de 2002. Veja mais informações no link abaixo. Mercados internacionais O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires está em alta de 0,15%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - está em queda de 1,21%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - opera com queda de 2,15%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.