Mercados observam Argentina e EUA Os investidores hoje oscilaram entre a lenta e cautelosa retomada da confiança na Argentina e nas fortes quedas nas bolsas norte-americanas. A retomada do crescimento econômico nos dois países é o fator-chave para a recuperação dos mercados brasileiros, mas a instabilidade deve continuar no curto prazo. A grande expectativa é para a divulgação da carta de intenções do governo argentino para o Fundo Monetário Internacional (FMI), que deve ocorrer amanhã. O vice ministro da Economia, Daniel Marx, garante que não haverá surpresas, mas os investidores querem saber sobre garantias adicionais oferecidas pelo governo ao fundo e até se há exigências diferentes da anunciada obrigatoriedade em zerar o déficit público. A Argentina traz boas e más notícias. As reservas internacionais do país, que vinham apresentando quedas menores depois da aprovação do pacote do FMI, ainda está em baixa, o que é bastante preocupante, já que a cobertura dos novos recursos é limitada e não sustentará o nível mínimo das reservas por muito tempo. Por outro lado, as taxas de juros estão estabilizadas em níveis elevados, é verdade, mas dentro de padrões aceitáveis. O mercado, de uma maneira geral, vive os efeitos estabilizadores do dinheiro do FMI. Não se sabe quanto isso pode durar, mas se o governo aproveitar o momento para implementar reformas eficazes, pode-se ter uma solução em alguns meses. Mas muitos analistas duvidam que uma saída satisfatória será alcançada. Em qualquer dos casos, ainda é cedo para saber. As bolsas norte-americanas fecharam em queda, devido a resultados decepcionantes de empresas. O movimento reflete a estagnação persistente da economia dos EUA. Uma retomada vigorosa do crescimento pode trazer mais investimentos e estimular exportações nos mercados emergentes, o que seria muito bem-vindo no Brasil e na Argentina. Mas também é muito cedo para se falar em recessão ou recuperação da economia norte-americana. A ata da última reunião mensal do Comitê de Política Monetária (Copom), encerrada no dia 22, não trouxe surpresas. Ao menos confirmou as expectativas dos mercados de que não deve haver nova elevação nesse ano da Selic, a taxa básica referencial de juros da economia. Também só prevê valorização do real a partir de 2002. Fechamento dos mercados O dólar comercial para venda fechou em R$ 2,5320, com queda de 0,55%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - fecharam o dia pagando juros de 23,320% ao ano, frente a 23,110% ao ano ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em queda de 1,41 %. O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires fechou em queda de 2,11%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou em queda de 1,70%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - fechou em queda de 2,79%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.