Mercados: Opep eleva produção À zero hora de hoje, a da Organização dos Países Produtores de Petróleo (Opep) anunciou aumento na produção de petróleo dos seus países-membros de 500 barris diários. A medida tem como objetivo reduzir os preços do produto. Na sexta-feira, a cesta de produtos de petróleo dos países-membros da Opep completou o seu vigésimo dia com preços médios acima de US$ 28. Segundo decisão da Organização, se o preço da cesta ficar abaixo de US$ 22 ou acima de US$ 28, é acionado um gatilho regulador da produção equivalente a 500 mil barris diários com objetivo de manter os preços dentro desse limite. A medida pode reduzir um pouco os preços, que estão muito elevados devido aos baixos estoques nos EUA e aos confrontos entre palestinos e Forças Armadas de Israel. O medo em relação ao Oriente Médio é que haja uma escalada nos conflitos, envolvendo países produtores da região.