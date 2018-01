Mercados operam atentos aos fatos argentinos O estardalhaço feito pelos jornais argentinos hoje sobre uma quase certa ajuda do Fundo Monetário Internacional (FMI), do Bird e dos bancos estrangeiros ao país pode não passar de mais um alarme falso. A imprensa do país vizinho dava como certa a liberação de recursos da ordem de US$ 15 bilhões em um pacote de ajuda que seria anunciado até o final desta semana. Segundo as notícias argentinas, a parcela de recursos entre US$ 5 bilhões e US$ 7 bilhões viria do próprio FMI, o restante seria liberado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), de bancos privados e de países do G-7. Mas, segundo apuração da editora de internacional, Cynthia Decloedt, o Banco Mundial (Bird) informou que não recebeu nenhum pedido de empréstimo da Argentina, embora não tenha descartado uma possível ajuda. Em outra frente, a assessoria do ministro da Economia da Argentina, Domingo Cavallo, disse que são "exageradas" as especulações de um anúncio imediato de ajuda do FMI. Com as notícias argentinas no início do dia, os mercados financeiros reagiram bem na abertura, mas já diminuíram este otimismo, diante da possibilidade de mais um alarme falso. Os analistas lembram que, mesmo que o pacote seja aprovado, o país vizinho necessita de medidas muito mais profundas e não apenas de recursos novos. De qualquer forma, neste momento, ajudaria a amenizar a crise argentina (veja mais informações no link abaixo). Veja como está o mercado financeiro O dólar comercial está cotado a R$ 2,4920 na ponta de venda dos negócios, estável em relação aos últimos negócios de ontem. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagam juros de 23,930% ao ano, frente a 24,230% ao ano ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera com queda de 1,44%. Os principais títulos da dívida argentina (FRBs) começaram o dia em alta. Há pouco, estavam cotados a 76,750 centavos por dólar, com valorização de 4,42% em relação aos últimos negócios de ontem. Já os papéis da dívida brasileira (C-Bonds) são vendidos a 73,000 centavos por dólar, em alta de 0,69% em relação ao fechamento de ontem. O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires está em alta de 1,87%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - opera com baixa de 0,33%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - registra queda de 1,21%. Perspectivas para os juros no Brasil A retração da economia brasileira no segundo trimestre, na comparação com o primeiro trimestre deste ano - queda de 0,99% no Produto Interno Bruto (PIB) na análise destes períodos - fez com aumentassem as apostas de que a taxa básica de juros (Selic) será mantida em 19% ao ano na próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), em 22 e 23 de agosto. Neste resultado, pesam o aumento das taxas de juros promovido no primeiro semestre e parte do efeito do racionamento de energia sobre a economia brasileira. Segundo analistas, a economia pode continuar em desaquecimento, já que nem todo o impacto do problema de energia foi absorvido pelas empresas. Portanto, segundo eles, o Copom não deve voltar a subir a taxa Selic, o que agravaria ainda mais a retração econômica do País. Mas os analistas lembram que esta perspectiva pode ser alterada, caso a Argentina tenha que mudar radicalmente sua política monetária, com a desvalorização do peso, moratória da dívida ou dolarização. Neste caso, o mais provável, de acordo com economistas, é que a alta da taxa de juros seja novamente uma das armas da equipe econômica para conter a alta do dólar e controlar a inflação. Estados Unidos Foi divulgada nesta manhã a inflação ao consumidor nos Estados Unidos (CPI) referente ao mês de julho. O índice apresentou queda de 0,3%. Segundo pesquisa da Dow Jones, a expectativa dos analistas era de um recuo de 0,1%. Trata-se da maior queda em 15 anos. Apesar de sinalizar um enfraquecimento das pressões inflacionárias, possibilitando novo corte na taxa de juros do país, o resultado repercutiu mal entre os investidores, pois reforça a idéia do enfraquecimento da economia norte-americana, mesmo depois de seis reduções na taxa de juro promovidas pelo Banco Central dos Estados Unidos (Fed).