Mercados operam cautelosos Os mercados operam cautelosos, mas o clima não é de nervosismo. Algumas notícias positivas favoreceram o humor dos investidores. Uma delas foi a divulgação do resultado fiscal de abril, anunciado pelo Banco Central (BC), que veio acima das previsões dos economistas. O saldo positivo foi de R$ 8,973 bilhões - o maior resultado mensal do ano - e a estimativa era de um número entre R$ 6 bilhões a R$ 7 bilhões. Sem novidades no cenário político, os investidores aguardam a divulgação de novas pesquisas eleitorais, as quais devem trazer a visão dos eleitores a respeito da definição da pré-candidata Rita Camata (PMDB) para vice na chapa do presidenciável José Serra (PSDB). No resultado, também deve estar refletido o impacto da maior exposição de Serra na TV. Às 14h55, o dólar comercial está cotado a R$ 2,5300 na ponta de venda dos negócios, em alta de 0,04% em relação aos últimos negócios de ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera com baixa de 0,37%. No mercado de juros, os contratos de DI futuro com vencimento em janeiro de 2003, negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), pagam taxas de 18,970% ao ano, frente a 19,030% ao ano ontem. Nos Estados Unidos, os dados econômicos ainda são desencontrados e contribuem para deixar os investidores confusos. o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - está em queda de 0,32%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - opera com baixa de 0,38%. Nesta manhã, foi divulgada a primeira revisão do Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro trimestre. Os investidores esperavam que o crescimento do PIB fosse revisado para cima, para 6,0%, mas o número foi ajustado para baixo, 5,6%, frustando as expectativas. Já as vendas de imóveis residenciais novos cresceram 1% em abril, para 915.000. A previsão era de variação zero em relação ao mês anterior. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.