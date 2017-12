Mercados operam em compasso de espera Termina hoje a última reunião mensal do Comitê de Política Monetária (Copom) para definição da taxa básica de juros - Selic. A expectativa do mercado financeiro é de que o Comitê promova um corte de 0,5 ponto porcentual na taxa que está hoje em 16,5% ao ano. Os mais otimistas acreditam que a Selic pode cair para 15,5% ao ano. O mercado financeiro deve operar hoje em compasso de espera até o anúncio da decisão do Copom, no final da tarde. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) abriu em baixa de 0,30%. O dólar comercial está cotado a R$ 1,9570 na ponta de venda dos negócios - alta de 0,20% em relação aos últimos negócios de ontem. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - começam o dia pagando juros de 17,070% ao ano, frente a 17,040% ao ano registrados ontem. A decisão do banco central norte-americano (FED), revertendo a tendência de alta para tendência de baixa divulgada ontem, aliada à queda do preço do petróleo e a liberação de recursos para a Argentina deixam os negócios no mercado financeiro mais tranqüilos. A expectativa é de um dia de poucas oscilações, mas muita expectativa em relação do Copom. Veja mais informações sobre a decisão do Comitê no link abaixo.