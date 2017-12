Mercados operam em compasso de espera A divulgação do resultado da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), prevista para o final do dia, após o fechamentos dos mercados, concentra a atenção dos investidores. As expectativas dividem-se entre a manutenção do patamar atual em 15,25% ao ano ou corte de 0,25 ponto porcentual. Enquanto não há uma definição, os mercados operam em compasso de espera. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) registra alta de 0,45%. O dólar comercial está cotado a R$ 1,9900 na ponta de venda dos negócios - alta de 0,15% em relação aos últimos negócios de ontem. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagam juros de 15,840% ao ano, frente a 15,830% ao ano ontem. Em Nova York, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas - está em queda de 0,61%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática - opera em alta de 0,83%.