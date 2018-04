Mercados operam em ritmo de feriado O ritmo dos negócios nesta terça feira deve ser menor em função do feriado de amanhã, Dia do Trabalho. Além disso, o mercado financeiro deve operar com cautela, depois da divulgação da pesquisa da CNT/Sensus, confirmando o favoritismo do candidato à presidência pelo PT, Lula, e a queda do candidato do PSDB, José Serra. O resultado, embora esperado, continua se apresentando como foco de atenção para os investidores pela situação desconfortável do candidato do governo. Esse foi um dos motivos citados pelos banco norte-americanos Morgan Stanley e pela corretora Merrill Lynch para o rebaixamento dos títulos da dívida brasileira. No caso do Morgan Stanley, que rebaixou a dívida de "outperform" para "market perform", a principal justificativa foi o risco maior de vitória do pré-candidato petista, que lidera com folga todas as pesquisas. Já a Merrill Lynch, que reduziu a recomendaçãpo de "overweight" para "market weight", apontou o risco político como um dos três fatores para o rebaixamento. Os dois principais fatores foram a perspectiva de redução do fluxo de capital para os emergentes e o preço do petróleo. No final da tarde de ontem, no entanto, a divulgação do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) de abril foi um ponto positivo, já que o índice ficou abaixo das expectativas do mercado. O resultado foi de 0,56%, contra apostas que variavam entre 0,60% e 0,95%. O que chamou a atenção dos operadores foi o fato de que, excluindo-se o efeito da gasolina sobre índice, o resultado ficou em 0,09%, exatamente igual ao do mês anterior. Isso deixa dúvidas para o mercado sobre a real pressão que os preços livres estão exercendo sobre a inflação - preocupação apresentada pela ata da última reunião do Copom. Vale lembrar que a retomada tranqüila dos negócios no mercado financeiro argentino, ontem, afastou temporariamente um fantasma que rondava as mesas de negócios no Brasil. Ao iniciar sua gestão registrando uma queda na cotação do peso frente ao dólar, o novo ministro da Economia do país vizinho, Roberto Lavagna, conseguiu um fôlego para tentar acertar a situação de crise. Números do mercado Há pouco, o dólar comercial estava sendo cotado a R$ 2,3650 na ponta de venda dos negócios, em alta de 0,04% em relação aos últimos negócios de ontem. No mercado de juros, os contratos de DI futuro, com vencimento em outubro, negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), pagam taxas de 18,780% ao ano, frente aos mesmos 18,910% ao ano negociados ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) está em alta de 0,32%.